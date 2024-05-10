В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 12 апреля в милицию с заявлением обратился К.Д. с просьбой принять меры в отношении учредителя одного из ОсОО — О.И. С 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024-го О.И., войдя в доверие под предлогом предоставления автомобилей из Китая, завладел $332 тысячами 500, но машины так и не пригнал.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По факту возбуждено уголовное дело 209 «Мошенничество» УК КР. Задержан гражданин О.И., 1998 года рождения. Он водворен ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям.