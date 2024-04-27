В Кыргызстане за три года ликвидировали 27 нарколабораторий

Органы внутренних дел за последние три года в Кыргызстане ликвидировали 27 подпольных нарколабораторий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, нарколаборатории занимались незаконным изготовлением наркотиков и психотропных веществ, 12 из них изготавливали синтетические наркотики, 15 — наркотики каннабисной группы.

С начала 2024-го выявили три подпольные нарколаборатории по изготовлению наркотиков каннабисной группы.

В результате ликвидации нарколабораторий за три года из незаконного оборота изъято 1 тонна 799 килограммов 944 грамма наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.

В 2023-м во время одного из этапов международной антинаркотической операции «Канал» на территории стран ОДКБ изъято 897 килограммов тяжелых наркотических средств.