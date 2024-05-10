В Баткене целый месяц круглосуточно читали Коран

В Баткене завершилось мероприятие, посвященное круглосуточному чтению священного Корана. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Участники весь месяц круглосуточно читали Коран.

Программа круглосуточного чтения Корана стартовала впервые в Бишкеке. Затем мероприятие стали организовывать в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областях и в городе Оше.

Казы Баткенской области Нуридин Мамасабиров поблагодарил участников проекта и вручил благодарственные письма и награды.

Отмечается, что круглосуточное чтение Корана имеет важное значение. Оно призвано подчеркнуть значимость заключительного послания всевышнего и наполнить своей благодатью.