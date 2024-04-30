За продажу наркотиков в тюрьмах КР задержали четверых заключенных

В одной из тюрем страны задержали четверых осужденных, которые продавали наркотики в исправительных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

По ее данным, среди задержанных так называемый в криминальных кругах «положенец».

«В ГУУР МВД поступила информация, что один из заключенных исправительного учреждения СИН организовал канал продажи наркотиков среди отбывающих срок. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотиков, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Сотрудники МВД и СИН купили в тюрьме 19 брикетов гашиша», — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что на основании неопровержимых доказательств задержан уже отбывающий срок 30-летний мужчина, который имеет в криминальных кругах статус «положенца». Его из исправительного учреждения перевели в ИВС ГУВД Бишкека. Ему предъявили обвинение.

Кроме того, задержаны и переведены в ИВС еще трое осужденных. Следствие продолжается.