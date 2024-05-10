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Общество

На общественное обсуждение вынесена госстратегия по противодействию коррупции

На общественное обсуждение вынесен проект государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025–2030 годы. Об этом сообщается на сайте президента.

Он разработан группой, созданной распоряжением президента от 16 ноября 2023 года № 221, в состав которой вошли руководители органов государственной власти, представители гражданского общества, бизнес-сообщества, независимых экспертов, с участием представителей научных кругов.

Скачать государственную стратегию можно здесь.

Все предложения и замечания необходимо вносить в отдел взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации президента. Телефоны для справок: 960389; 625370.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293676/
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