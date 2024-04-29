14:31
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Происшествия

Схрон химических веществ для производства наркотиков обнаружили в Бишкеке

В одном из гаражных кооперативов Бишкека обнаружили схрон химических средств, являющихся реагентами (компонентами) для производства мефедрона. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, изъяты более 300 килограммов химических средств в виде порошка и около 360 литров в жидком виде. Одним из веществ является синтетический наркотик альфа-пирролидинопентиофенон (альфа-PVP), другие — мефедрон.

По предварительной оценке, в случае изготовления из изъятых средств получилось бы более 10 килограммов мефедрона, это более 10 тысяч доз. При его реализации стоимость составила бы около $500 тысяч.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному хранению наркотических средств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292898/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за три года ликвидировали 27 нарколабораторий
В Бишкеке нашли склад с 4 тоннами маковой соломы для производства наркотиков
Наркотики на 12 миллионов сомов изъяли у кыргызстанца
Гашиш и «психотропы» — у бишкекчанина изъяли крупную партию наркотиков
ГКНБ просит сообщать на горячую линию о фактах распространения наркотиков
Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ
В Баткене задержан наркокурьер с 13 килограммами гашиша
Милиция Бишкека продолжает обыски в ночных клубах
В Бишкеке обыскали ночной клуб. Нашли наркотики, спрятанные под диваном
У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи
Популярные новости
Жестокое избиение продавщицы в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;милиции рассказали подробности Жестокое избиение продавщицы в Бишкеке. В милиции рассказали подробности
Владелец автосалона обманул бишкекчан на&nbsp;$246 тысяч и&nbsp;скрылся Владелец автосалона обманул бишкекчан на $246 тысяч и скрылся
Иностранец жестоко избил продавщицу в&nbsp;бишкекском магазине Иностранец жестоко избил продавщицу в бишкекском магазине
В&nbsp;реку Нарын упал шестилетний ребенок. Его ищут третий день В реку Нарын упал шестилетний ребенок. Его ищут третий день
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
29 апреля, понедельник
14:23
Кыргызстан получит $1,45 миллиона на улучшение администрирования налогов Кыргызстан получит $1,45 миллиона на улучшение админист...
14:07
В «Кыргызкомуре» в сговоре с частной компанией присвоили 8 миллионов сомов
14:01
Схрон химических веществ для производства наркотиков обнаружили в Бишкеке
14:01
Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
13:43
Столетие Токтогон Алтыбасаровой. Прошел мотопробег из Бишкека в село Курменты