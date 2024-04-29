Схрон химических веществ для производства наркотиков обнаружили в Бишкеке

В одном из гаражных кооперативов Бишкека обнаружили схрон химических средств, являющихся реагентами (компонентами) для производства мефедрона. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, изъяты более 300 килограммов химических средств в виде порошка и около 360 литров в жидком виде. Одним из веществ является синтетический наркотик альфа-пирролидинопентиофенон (альфа-PVP), другие — мефедрон.

По предварительной оценке, в случае изготовления из изъятых средств получилось бы более 10 килограммов мефедрона, это более 10 тысяч доз. При его реализации стоимость составила бы около $500 тысяч.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному хранению наркотических средств.