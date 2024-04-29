Схрон химических веществ для производства наркотиков обнаружили в Бишкеке

В одном из гаражных кооперативов Бишкека обнаружили схрон химических средств, являющихся реагентами (компонентами) для производства мефедрона. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, изъяты более 300 килограммов химических средств в виде порошка и около 360 литров в жидком виде. Одним из веществ является синтетический наркотик альфа-пирролидинопентиофенон (альфа-PVP), другие — мефедрон.
Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному хранению наркотических средств.