Учителям выплатят заработную плату за время карантина

Министерство образования и науки издало приказ об установлении преждевременных каникул для общеобразовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, приказ подписал министр образования и науки Каныбек Исаков в целях исполнения решения Совета безопасности.

На преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля 2020 года отправляются ученики и студенты общеобразовательных и внешкольных образовательных организаций, а также начального, среднего и высшего профессионального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Отмечается, что начальники управлений образования Бишкека и Оша, заведующие районными (городскими) отделами образования, руководители образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования обязаны довести данный приказ до сведения учащихся, студентов и их родителей, организовать санитарную обработку учебных помещений и общежитий, учебно-методическую работу педагогических работников в период каникул.

Заработная плата работников вышеназванных образовательных организаций за указанный преждевременный каникулярный период сохраняется.

Кроме того, ректоры высших учебных заведений на время каникул для студентов очной и вечерней форм обучения должны предусмотреть организацию учебного процесса с применением дистанционных технологий обучения.

Напомним, что детские сады на карантин закрывать не будут.