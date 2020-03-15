10:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Учителям выплатят заработную плату за время карантина

Министерство образования и науки издало приказ об установлении преждевременных каникул для общеобразовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, приказ подписал министр образования и науки Каныбек Исаков в целях исполнения решения Совета безопасности.

На преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля 2020 года отправляются ученики и студенты общеобразовательных и внешкольных образовательных организаций, а также начального, среднего и высшего профессионального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Отмечается, что начальники управлений образования Бишкека и Оша, заведующие районными (городскими) отделами образования, руководители образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования обязаны довести данный приказ до сведения учащихся, студентов и их родителей, организовать санитарную обработку учебных помещений и общежитий, учебно-методическую работу педагогических работников в период каникул.

Заработная плата работников вышеназванных образовательных организаций за указанный преждевременный каникулярный период сохраняется.

Кроме того, ректоры высших учебных заведений на время каникул для студентов очной и вечерней форм обучения должны предусмотреть организацию учебного процесса с применением дистанционных технологий обучения.

Напомним, что детские сады на карантин закрывать не будут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146528/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Препятствий для перемещения грузов через границу с Казахстаном нет
Детские сады на карантин закрывать не будут
Карантин в школах. Детям рекомендуется находиться дома
ДУМК вводит ограничения на пятничный намаз: в связи с пандемией коронавируса
Школы и вузы Кыргызстана закрывают на трехнедельный карантин с 16 марта
О тяжелых последствиях коронавируса рассказали китайские медики
Из-за коронавируса киностудии в США приостановили съемки
Пассажиры рассказали, в каких ужасных условиях их содержат в карантине
Из-за коронавируса в США объявили режим чрезвычайной ситуации
Число погибших от коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
У&nbsp;Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он&nbsp;отец шестерых детей У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Министр здравоохранения объяснил, почему в&nbsp;школах не&nbsp;вводят карантин Министр здравоохранения объяснил, почему в школах не вводят карантин
Бизнес
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
15 марта, воскресенье
10:21
Учителям выплатят заработную плату за время карантина Учителям выплатят заработную плату за время карантина
10:05
Певица Зере пожаловалась на провокаторов на митинге за права женщин
10:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился, но еще превышен
09:29
Температурные рекорды. Самым жарким было 15 марта 2008 года
09:00
Неделя-24. Разгон марша отметили митингом и наступление коронавируса
14 марта, суббота
21:36
Череп удивительного крошечного динозавра обнаружили в янтаре
21:19
Препятствий для перемещения грузов через границу с Казахстаном нет
21:13
Детские сады на карантин закрывать не будут
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 марта: днем будет жарко