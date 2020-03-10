Разгон марша за права женщин. Правительство осудило действия милиционеров

Национальный совет по делам женщин и гендерному развитию при правительстве Кыргызстана осуждает действия отдельных сотрудников милиции на марше против насилия, который должен был состояться 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Рост случаев семейного насилия в стране, вопиющие факты насилия в отношении женщин, приведшие к смерти, рассматриваются серьезным вызовом и ставят перед государством задачу по пересмотру традиционных подходов к работе по профилактике, реагированию и защите от семейного насилия», — отметили в правительстве.

В кабмине напомнили, что для предотвращения насилия в республике запущена информационная кампания «180 дней против семейного насилия», утвержден комплекс срочных мер по предотвращению насилия и подготовлен медиаплан, направленный на просвещение населения о недопустимости всех форм насилия и ответственности за него, формированию нетерпимости к нему.

«Любая форма насилия — преступление и недопустимое явление. Только совместными усилиями государственных органов, гражданского общества и всех неравнодушных граждан можно добиться искоренения такого явления, как семейное и гендерное насилие», — сказали в правительстве.

Там заметили, что будет продолжена системная и планомерная работа по продвижению вопросов гендерного равенства, расширения прав и возможностей девочек и женщин, а также предотвращения и недопущения любых форм насилия в отношении женщин.

Отметим, что Нацсовет по делам женщин и гендерному развитию образован в 2012 году. Он является координационным, консультативным, совещательным органом, осуществляющим координацию разработки и реализации государственной политики по вопросам гендерного развития.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».