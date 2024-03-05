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Общество

В Бишкеке 8 марта пройдет марш за права женщин

В Бишкеке в Международный женский день пройдет марш за гендерные права. Мероприятие анонсировали в соцсетях организаторы. 

Сообщается, что местом сбора определена площадь борцам революции у памятника Уркуе Салиевой. От монумента участники пойдут по улице Фрунзе в сквер к памятнику Горького. Такой маршрут выбран из-за запрета, введенного в марте 2022 года на проведение митингов и акций в центре Бишкека.

Отметим, в Бишкеке и других городах 8 марта ежегодно проходит марш за права женщин и против насилия. 

Напомним, 8 марта 2020-го во время марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Год они добивались справедливости. В феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года. В последующие годы мирные акции прошли без происшествий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288332/
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