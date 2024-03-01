Не так поняли. Замглавы Минкульта оправдывает ролик с издевательствами над келин

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев прокомментировал в Х (Twitter) ролик кыргызских блогеров Илияса Чынгызбек уулу и Айтурган Замирбек кызы об унижении келинок.

В своем микроблоге чиновник с гневом обратился к шеф-редактору 24.kg Махинур Ниязовой и отметил, что видеоролик был снят как ответ хейтерам, которые требовали, чтобы блогер сажал на переднее сиденье мать, а не супругу.

«Вы, как журналист, для начала поинтересовались бы бэкграундом этой истории, почему блогеры так поступили. Этот блогер всегда сажает свою жену на переднее сиденье. Был хейт из-за этого, требовали, чтобы сажал свою мать. Так он ответил хейтерам. Этим роликом он говорит: «По-вашему так я должен поступать». Возьмите в редакцию нормального журналиста, который не будет искажать смысл слов на кыргызском языке, новости и посыл блогеров», — написал Марат Тагаев.

Стоит отметить, что в описании к видео блогеров Илияса Чынгызбек уулу и Айтурган Замирбек кызы не было ни слова о хейтерах. Была лишь фраза: «Келин должна сидеть на заднем сиденье!».

Кроме того, Илияс Чынгызбек уулу, комментируя скандальный ролик в своем сторис Instagram, отметил, что он показал наше общество, как обычно поступают с женщинами. Ни слова о хейтерах он не сказал. Он также привел в свое оправдание другой ролик, где он ведет себя как примерный супруг. «Почему на него так же не отреагировали? А как только показали наше общество, вы сильно разозлились. Я не понял», — говорит в своем видео Илиясбек Чынгызбек уулу.

Отметим, по данным Министерства внутренних дел КР , по итогам 2023 года число зарегистрированных пострадавших от семейного насилия составило 13 тысяч 104 человека, из них 95 процентов — женщины.

В январе председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, комментируя печальную судьбу 22-летней девушки, погибшей после избиения в Кадамджайском районе, призвал пострадавших от семейного насилия обращаться в ГКНБ.

При этом на днях глава кабмина Акылбек Жапаров поручил своему заместителю Эдилю Байсалову начать мониторинг публикаций, появляющихся в соцсетях. По его словам, разведенные женщины не должны высказывать плохое мнение о муже и его родителях.