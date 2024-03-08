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Общество

В Бишкеке проходит марш за права женщин: Асель Ногойбаева обратилась к милиции

В Бишкеке начался марш за права женщин.

На площади борцам революции у памятника Уркуе Салиевой собрались участники, которые начали шествие по улице Фрунзе и закончат его в сквере Максима Горького. Маршрут выбран из-за запрета, введенного в марте 2022 года на проведение митингов и акций в центре столицы.

Перед собравшимися выступила Асель Ногойбаева, которая пострадала от жестокого истязания бывшего мужа. Она призывает милицию не оставаться равнодушной к семейному насилию и стараться как можно раньше прийти на помощь.

Отметим, в Бишкеке и других городах 8 марта ежегодно проходит марш за права женщин и против насилия.

Напомним, 8 марта 2020-го во время марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Год они добивались справедливости. В феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года. В последующие годы мирные акции прошли без происшествий.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288578/
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