Более 2,5 тысячи случаев семейного насилия зарегистрировано за два месяца

За два месяца 2024 года зарегистрировано 2 тысячи 523 случая семейного насилия. Такие данные приводит Министерство внутренних дел.

Органы внутренних дел выдали 2 тысячи 247 временных охранных ордеров в отношении лиц, совершивших семейное насилие. В том числе 2 тысячи 86 женщин, 112 мужчин и 49 несовершеннолетних.

В едином реестре правонарушений по статье 70 (семейное насилие) Кодекса о правонарушениях составлено 764 протокола. В том числе 727 направлено в суд, который привлек к общественным работам 204 человека и арестовал 396.