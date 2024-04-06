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Сюжет: Семейное насилие

Более 2,5 тысячи случаев семейного насилия зарегистрировано за два месяца

За два месяца 2024 года зарегистрировано 2 тысячи 523 случая семейного насилия. Такие данные приводит Министерство внутренних дел.

Органы внутренних дел выдали 2 тысячи 247 временных охранных ордеров в отношении лиц, совершивших семейное насилие. В том числе 2 тысячи 86 женщин, 112 мужчин и 49 несовершеннолетних.

В едином реестре правонарушений по статье 70 (семейное насилие) Кодекса о правонарушениях составлено 764 протокола. В том числе 727 направлено в суд, который привлек к общественным работам 204 человека и арестовал 396.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290955/
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