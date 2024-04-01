22:32
USD 89.47
EUR 96.43
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью

Минтруда, социального обеспечения и миграции предоставило 24.kg информацию о кризисных центрах в Кыргызстане.

По всей стране есть 17 центров, куда могут обратиться женщины. Большинство из них — частные.

За квалифицированной помощью можно обратиться:

Бишкек

Муниципальный центр «Аялзат». Феруза Исаева: 0312653738, 0550882955.

Кризисный центр «Шанс». Елена Ткачева: 0709710320, 0555900698, 0312613227.

Кризисный центр «Сезим». Бюбюсара Рыскулова: 031251026440, горячая линия: 0312316466, 0551316466, 0312512640, 0501512640.

Ошская область

Кризисный центр «Аруулан». Наргиза Ештаева: 0322255608, 0557777405;

Кризисный центр «Ак журок». Дарийкан Асилбекова: 0550231329, 0322245976,

0779231329.

ОО «Энсан Диамонд». Джамиля Капарова: 0322222965, 0772328960, 0552131507.

Кризисный центр «Акылкарачач» при ОО «Эненазары». Октомкан Абдылдаева: 0555281423, 0776281423.

Кризисный центр «Мээрбан». Гулипа Борпиева: 0773843461.

Иссык-Кульская область

«Аялзат — развитие женских инициатив». Дарика Асанбаева: 0392251091, 0553835717.

Кризисный центр «Алтынай». Жыргал Айнабекова: 0706309886, 0550103088.

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая». Мария Личаню: 0392253417, 0555204847.

Общественное объединение «Улукман Дарыгер». Уланбек Турсунбаев: 0392253417, 0555204847, 0551733390.

Кризисный центр «Мээрман» в Караколе. Майрам Эмиль кызы: 0706383637.

Кризисный центр «Бактылуу эне». Чынара Сыдыгалиева: 0702748928.

Нарынская область

НПО Кризисный Центр «Тендеш». Света Саякбаева: 0708747274, 0700257890, 0556218584.

Джалал-Абадская область

Реабилитационный Центр «Каниет». Гульмайрам Аттокурова: 0372222303, 0774855227, 0550757772.

Таласская область

Кризисный Центр «Маана». Зарина Турукманова: 0557484713.

Баткенская область

Кризисный центр «Жаныл Мырза». Токтокан Мамбетова: 0777393077, 0778045978.

Самые важные новости 24.kg в наших каналах в Telegram и WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/275756/
просмотров: 4970
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде женщину подозревают в убийстве мужа
Насилие в семье. Дешевле предотвратить, чем бороться с последствиями. Часть 2
Насилие в семье. Дешевле предотвратить, чем бороться с последствиями. Часть 1
Не так поняли. Замглавы Минкульта оправдывает ролик с издевательствами над келин
Родственники 19-летней пропавшей девушки жалуются на бездействие милиции
Пропаганда насилия? Кыргызстанские блогеры сняли ролик об унижении келинок
Глава кабмина хочет ввести ограничения для женщин высказывать свое мнение в Сети
Семейное насилие. Наказывать за принуждение к примирению намерены в КР
Более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия в Кыргызстане в 2023 году
Поддержку кризисных центров увеличили до 12 миллионов сомов
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в&nbsp;Бишкеке режим&nbsp;ЧС Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Апрель-2024. Что важного произойдет и&nbsp;как изменится жизнь кыргызстанцев Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Бизнес
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
Acıbadem: лечение неврологических расстройств у&nbsp;детей Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
1 апреля, понедельник
22:26
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в ...
22:00
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
21:49
Парень прыгнул в толпу спецназовцев. Руководство УВД Джалал-Абада уволили
21:28
Теракт в Москве. Следственный комитет РФ просит ареста десятого подозреваемого
21:25
МВД Кыргызстана призывает граждан не верить мошенникам в интернете