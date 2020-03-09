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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ.

Подачу воды прекратят завтра, 10 марта, с 9.00 до 17.00 в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

Воды не будет в школах № 21, 94, детском саду по улице Орхон 2, 2а, 4, частном детском саду «Бегимай Дордой». Образовательные организации работать не будут.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145930/
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