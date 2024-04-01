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Общество

Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтных работ на водозаборе «Контррезервуары» и городских водопроводных сетях.

Подачу питьевой воды прекратят 2 апреля с 9.00 до 19.00 в жилые массивы «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок». Также в район отключения входят улицы Достоевского, Анкара, Ауэзова и линия железной дороги.

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290351/
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