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Общество

Завтра на северо-западе Бишкека большой район останется без холодной воды

Завтра, 28 марта, на северо-западе Бишкека большой район останется без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Причина отключения — проведение ремонтных работ на водозаборе «Северный» и городских водопроводных сетях.

Подачу воды прекратят с 9.00 до 22.00 в жилые массивы «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик» и «Салам-Алик». Также в район отключения входят улицы Куренкеева, Абдрахманова, Елебесова, Бельская, Саадаева, река Ала-Арча, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии и БЧК.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Отключение воды

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289934/
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