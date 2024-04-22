Завтра на западе Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причины отключения — ремонтные работы на водозаборе «Киркомстром» и городских водопроводных сетях.

Подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 17.00 в район, ограниченный улицами Абаканова, Кустанайской, проспектом Дэн Сяопина и линией железной дороги, а также улицами Кустанайской, Волкова, Садыгалиева и проспектом Дэн Сяопина.

Фото пресс-службы мэрии . Район отключения холодной воды

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.