Завтра в центральной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 9 апреля, в центральной части столицы не будет холодной воды. Об этом сообщает Бишкекводоканал.

По его данным, причина отключения — проведение ремонтных работ на водозаборе «Белинский» и городских водопроводных сетях.

Воды не будет с 9.00 до 23.00 в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Баялинова, Абдрахманова, Турусбекова, проспектами Манаса и Жибек Жолу.

Фото Бишкекводоканала. Район отключения

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.