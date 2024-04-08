12:30
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Завтра в центральной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 9 апреля, в центральной части столицы не будет холодной воды. Об этом сообщает Бишкекводоканал.

По его данным, причина отключения — проведение ремонтных работ на водозаборе «Белинский» и городских водопроводных сетях.

Воды не будет с 9.00 до 23.00 в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Баялинова, Абдрахманова, Турусбекова, проспектами Манаса и Жибек Жолу.

Бишкекводоканала
Фото Бишкекводоканала. Район отключения

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291013/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Подачу питьевой воды в некоторых районах Бишкека отключат 11 апреля — мэрия
Без холодной воды останется 4 апреля большой район Бишкека
Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды
Завтра на северо-западе Бишкека большой район останется без холодной воды
Завтра на юго-западе Бишкека не будет холодной воды
Отключение воды в трех жилмассивах Бишкека переносится
Завтра в трех жилмассивах Бишкека не будет холодной воды
Завтра не будет холодной воды в восточной части Бишкека
Завтра в двух жилмассивах Бишкека не будет холодной воды
Завтра в трех жилмассивах не будет холодной воды
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; глава кабмина Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
8 апреля, понедельник
12:28
В Кыргызстане насчитывается более 26,5 тысячи видов растений и животных В Кыргызстане насчитывается более 26,5 тысячи видов рас...
12:24
Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
12:10
Завтра в центральной части Бишкека не будет холодной воды
12:07
В городе Ош умерла роженица
11:48
Глава Минздрава рассказал, когда решится проблема с лекарствами в Кыргызстане