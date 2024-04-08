Подачу питьевой воды в некоторых районах Бишкека отключат 11 апреля. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, район отключения:

река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;

бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;

проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улица Боконбаева — улица Кулиева — улица Московская — улица Фучика — улица Казакова.

Воду отключат с 9.00 до 22.00 в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях.