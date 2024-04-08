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Общество

Подачу питьевой воды в некоторых районах Бишкека отключат 11 апреля — мэрия

Подачу питьевой воды в некоторых районах Бишкека отключат 11 апреля. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, район отключения:

  • река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;
  • бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;
  • проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улица Боконбаева — улица Кулиева — улица Московская — улица Фучика — улица Казакова.

Воду отключат с 9.00 до 22.00 в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290976/
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