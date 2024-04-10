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Общество

Без воды останутся завтра некоторые районы Бишкека

Подачу питьевой воды в некоторых районах Бишкека отключат завтра, 11 апреля. Об этом сообщила мэрия города.

По ее данным, район отключения:

  • река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;

  • бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;

  • проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улица Боконбаева — улица Кулиева — улица Московская — улица Фучика — улица Казакова.

Воду отключат с 9.00 до 22.00 в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, больницах и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291088/
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