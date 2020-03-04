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Общество

Суд отказался изменить меру пресечения мужу Ширин Айтматовой

Гражданскому мужу активистки «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргаку Кенжебаеву оставили прежнюю меру пресечения — содержание под стражей. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском горсуде.

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Отметим, ранее Первомайский райсуд продлил срок ареста до 20 апреля 2020 года. Адвокат подозреваемого обжаловал это решение и обратился в вышестоящую инстанцию с ходатайством отменить решение райсуда. Однако его прошение оставлено без удовлетворения.

Напомним, Сыргак Кенжебаев содержится в СИЗО-1. Его задержали 20 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145477/
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