Развитие рынка газомоторного топлива может улучшить экологию в Бишкеке

Компримированный природный газ (КПГ) для автомобилей является одним из самых безопасных и экологичных видов топлива в мире. Об этом на круглом столе «Чистый воздух: проблемы и перспективы» заявил советник генерального директора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Он отметил, что, по данным Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, ежегодный объем выбросов в атмосферу Бишкека составляет 240 тысяч тонн. Из них 180 тысяч тонн приходится на автотранспортные средства.

По его словам, выбросы от автотранспорта можно снизить до 70 тысяч тонн только за счет перевода на компримированный природный газ.

«Компримированный природный газ (международное название CNG) — это сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива вместо бензина, дизельного топлива и пропана. И по всем показателям — экологическим, техническим, экономическим — он является одним из лучших видов моторного топлива. Это вообще мировой тренд: с 2000 года количество автомобилей, которые применяют КПГ, выросло в 20 раз, тогда как общее количество автомобилей — в четыре раза», — добавил он.

В качестве примера советник привел Китай, который десять лет назад находился на последнем месте по количеству АГНКС (автогазонаполнительная компрессорная станция).

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«Проблема с экологией была в Китае очень серьезная. За десять лет в стране построили около восьми тысяч станций и сейчас занимают второе место по количеству и объему потребления. Сейчас Китай все свое производство переводит на газ. За это время в 2019 году им удалось снизить превышение ПДК вредных веществ на 9,3 процента по сравнению с 2018-м. Весь тот локомотив, который был запущен 10 лет назад, только начинает давать результат», — отметил он.

В СНГ лидерами по использованию КПГ являются Узбекистан, Армения, Россия, Украина. Кыргызстан находится на последнем месте.

«В республике всего пять АГНКС и около двух тысяч автомобилей ездит на компримированном природном газе», — сказал Арзымат Алдаяров.

Он добавил, что за последние три года стоимость КПГ в республике не повышалась и объем потребления вырос почти в четыре раза. По его словам, КПГ выгоден для автомобилей, у которых большой пробег.

Сегодня государственные и муниципальные органы Бишкека и Чуйской области тратят на ГСМ в год около 2,3 миллиарда сомов. При переводе на КПГ, по подсчетам компании, можно сэкономить 1,3 миллиарда сомов.

«В 2019 году мэрия купила 60 автобусов на КПГ. И за девять месяцев экономия составила почти 45 миллионов сомов. Мы подсчитали и сокращение выбросов — почти на 1 тысячу тонн удалось снизить. Для госорганов важен еще один показатель — газ невозможно слить, украсть. С точки зрения исключения нецелевого использования он наиболее приоритетен», — отметил он.

Арзымат Алдаяров обозначил еще одно преимущество использования КПГ — безопасность. У него более высокая температура самовоспламенения.

«Если дизельное топливо самовоспламеняется при температуре 220 градусов, то КПГ — 550 градусов. В Америке 10 лет назад проводили эксперимент. Взяли 2,4 тысячи машин и в течение 10 лет мониторили. За это время произошло 1 тысяча 360 ДТП, из них ударов в зону баллонов КПГ — 150. Ни один не взорвался. Это один из самых больших экспериментов по КПГ в мире», — сказал он.

Он также отметил, какие есть проблемы для развития рынка компримированного природного газа: необходимо развивать автотранспортную сеть, актуализировать нормативно-правовую базу, внедрять льготы и пошлины.

«С точки зрения строительства сети «Газпром» готов. У нас есть примерный план, мы разделили его на три этапа. Первый — это зона Бишкек и Чуйская область, второй — автодорога Бишкек — Ош и южные области и третий этап — это кольцевая дорога Иссык-Куль и Талас», — сказал Арзымат Алдаяров.