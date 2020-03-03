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Общество

Каныбека Осмоналиева исключат из партии «Ар-Намыс»: нарушил этические нормы

Экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев будет исключен из партии «Ар-Намыс». Об этом 24.kg сообщил лидер политической организации Феликс Кулов.

По его словам, Каныбек Осмоналиев не предупредил руководство партии о том, что будет организатором митинга в поддержку Садыра Жапарова.

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«Такие вопросы должны согласовываться. Если бы он обратился к нам, мы бы, безусловно, не стали возражать. Но при одном условии: если бы это не ухудшило положение самого Садыра Жапарова. Осужденный сам обратился к своим сторонникам и призвал, чтобы те не проводили никаких акций протеста. Тем более изначально организовать митинг разрешили в сквере имени Максима Горького — на площади Ала-Тоо никто не разрешал. Это стало большой ошибкой», — сказал Феликс Кулов.

Лидер «Ар-Намыса» подчеркнул, что вопрос об исключении Каныбека Осмоналиева из партии решат в ближайшее время. «Это внутреннее дело партии, вопрос процедурный, ничего сложного в этом нет», — заключил Феликс Кулов.

Однако лидер партии выступает против ужесточения мер, применяемых к Каныбеку Осмоналиеву. По словам Феликса Кулова, политсовет будет ходатайствовать о смягчении возможного наказания теперь уже бывшему сопартийцу.

Напомним, вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Модератором на акции выступил Каныбек Осмоналиев. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями.

По факту беспорядков возбудили уголовное дело по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.

Задержаны организаторы акции протеста — брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев. Первых двух отпустили после профилактической беседы. Каныбек Осмоналиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ему инкриминируют покушение на попытку насильственного захвата власти.

166 участников митинга были задержаны. После установления личности 162 отпустили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145329/
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