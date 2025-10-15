Ликвидация подозреваемого в двойном убийстве. Феликс Кулов критикует милицию

Бывший министр внутренних дел и экс-глава правительства Феликс Кулов прокомментировал ликвидацию подозреваемого в двойном убийстве Сапармурата Ильязова. Он опубликовал пост на своей странице в соцсетях.

Он считает, что сотрудники правоохранительных органов проявили халатность во время проведения следственного эксперимента.

«Для меня однозначно, что сотрудники, проводившие данный следственный эксперимент, проявили служебную халатность, не приняв необходимых мер к недопущению побега. Под большим вопросом правомерность и необходимость применения оружия на поражение», — высказался Феликс Кулов.

По его словам, вызывает недоумение, как сотрудники не смогли предотвратить побег 19-летнего подозреваемого.

«Неужели его сопровождали какие-то хиленькие сотрудники, которые не только не смогли его удержать, но и догнать? В крайнем случае стрелять нужно было не на поражение, а по ногам», — написал экс-глава МВД.

Он добавил, что Министерство внутренних дел должно в кратчайшие сроки провести беспристрастное и объективное расследование этого инцидента.