Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадровых решений президента

Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов прокомментировал в социальных сетях последние кадровые решения президента Садыра Жапарова. Он назвал их «непростыми, но стратегически выверенными шагами», направленными на укрепление государственности и защиту конституционного строя.

Фото из интернета. Феликс Кулов

Феликс Кулов подчеркнул: проявленное президентом «благородство и великодушие» в отношении давнего соратника свидетельствует о политической зрелости и ответственности.

По его словам, освобождение от должности экс-председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, задержания и увольнения ряда министров и сотрудников спецслужб продемонстрировали — для главы государства приоритетом являются интересы страны и закона, а не личные отношения.

Он обратил внимание на тревожные сигналы в обществе. После задержаний сотрудников спецслужб стали звучать заявления о возможных злоупотреблениях в органах нацбезопасности. О них ранее, по его словам, люди боялись говорить. Феликс Кулов напомнил: еще на Курултае в декабре 2025 года президент публично критиковал «перегибы» и нарушения законности со стороны отдельных сотрудников.

По мнению экс-премьера, решительные действия главы государства стали необходимыми на фоне попыток политизации ситуации, в том числе после обращения группы из 75 общественных деятелей.

Феликс Кулов считает целесообразным создать указом президента специальную государственную комиссию по анализу причин и условий, способствовавших нарушениям, и по выработке рекомендаций для их недопущения в будущем.

Он подчеркнул: речь не должна идти о карательном органе, а о профессиональной площадке для открытого анализа. В состав комиссии, по его мнению, следует включить авторитетных юристов, представителей научного сообщества, гражданского сектора и правозащитников.

Кроме того, Феликс Кулов предложил создать отдельную комиссию для подготовки предложений по совершенствованию системы государственного управления на новом этапе развития страны.

По словам политика, этап, когда государство действовало в режиме «пожарной команды», решая накопленные проблемы, в целом выполнил свою историческую миссию. Теперь, считает он, необходим переход к институциональному развитию.

Феликс Кулов отметил: усиление президентской вертикали должно сочетаться с делегированием полномочий и ответственности территориальным органам власти. Массовые обращения граждан напрямую к президенту по бытовым вопросам, по его мнению, свидетельствуют о недостаточной эффективности среднего управленческого звена.

В заключение он подчеркнул, что нынешние решения главы государства — это не проявление кризиса, а шаг к оздоровлению системы и переходу к более зрелой модели управления.

«История показывает, что настоящая сила лидера проявляется в способности своевременно принимать трудные решения во имя будущего страны», — отметил Феликс Кулов.