Происшествия

Двойное убийство в «Ак-Ордо»: глава МВД рассказал, как раскрыли преступление

Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов на своей странице в соцсетях поделился информацией о раскрытии жестокого двойного убийства в жилмассиве «Ак-Ордо».

Он отметил, что решил написать министру внутренних дел Улану Ниязбекову, подчеркнув важность раскрытия этого преступления, вызвавшего большой общественный резонанс.

По словам Феликса Кулова, глава МВД рассказал, что лично возглавил работу по раскрытию преступления. Ключевую роль сыграло использование специальных оперативно-технических средств, применяемых в системе «Безопасная страна».

Подозреваемого отследили и под наружным наблюдением вели из Иссык-Кульской области до Бишкека. При задержании мужчина полностью признался в совершении двойного убийства.

Система «Безопасная страна» создана на базе прежнего проекта «Безопасный город». В сентябре 2024 года указом президента этот проект передан из ведения Министерства цифрового развития в Министерство внутренних дел.

Напомним, подозреваемого задержали вчера вечером. Ему 19 лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября в одном из домов, расположенных в жилмассиве «Ак-Ордо» по улице Ынтымак, произошло убийство. На видеозаписях, изъятых с камер наблюдения, зафиксирован подозреваемый, а на месте обнаружена его кепка.

Он проник в дом и убил мужчину 1991 года рождения и его сестру 1989 года рождения.
