Джалал-Абад станет Манасом: Феликс Кулов поддержал идею переименования города

Экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов прокомментировал инициативу переименования Джалал-Абада в Манас. Своим мнением он поделился в Facebook.

«Поезд» пошел, и, видимо, его не остановить... Но если все же примут решение о переименовании, то тогда по логике и по значению имен не Бишкек должен стать главным городом страны, а Манас.

Следовательно, и столица должна будет перенесена на юг, в Джалал-Абадскую область (или Манасскую?).

Сейчас Ош называют вторым главным городом после Бишкека. Город Манас не может быть третьим в этом ряду, а только первым!» — высказался бывший глава правительства.

По его словам, «поэтому будет правильно, если имя Манаса будет во главе всех городов».

«Я лично поддержал бы перенос столицы на юг, правда, не сейчас, а когда для этого появятся финансовые возможности», — добавил Феликс Кулов.

Ранее сообщалось, что глава кабмина вынес на общественное обсуждение законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас.