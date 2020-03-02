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Общество

После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ

После митинга в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова в ГКНБ доставлены организаторы и активные участники акции протеста. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

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Уточняется, что среди доставленных брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев.

«Эти лица намеревались выдвинуть требования об освобождении Садыра Жапарова с последующей провокацией митингующих к массовым беспорядкам и покушению на насильственный захват власти. Сегодня указанные люди вместе с отдельными сторонниками Садыра Жапарова в ходе проведения митинга организовали и спровоцировали участников акции протеста к массовым беспорядкам, сопряженным с неподчинением законным требованием правоохранителей, метанием камней и повреждением имущества жителей Бишкека. Кроме того, они причастны к попытке проникновения на территорию «Белого дома». Однако их попытки были пресечены МВД», — сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.

Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, двое из них пострадали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145291/
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