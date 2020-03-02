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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Тихий ужас электронного билетирования в Бишкеке. Мы проверили, как оно работает

С 1 марта в Бишкеке в полном объеме должна была заработать система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата за проезд должна была стать полностью безналичной.

Должна, но не стала. В чем убедилась корреспондент 24.kg, проехав на двух троллейбусах и двух автобусах.

По замыслу разработчиков, после внедрения системы входить пассажиры должны через переднюю дверь, прикладывать карту к валидаторам, а выходить потом через среднюю или заднюю двери. На некоторых троллейбусах и автобусах даже появились указатели «вход запрещен», но фактически никто порядка не придерживается. Водители в первую очередь.

В салонах нет информации о старте проекта и порядке оплаты. В одном увидели объявление, что проездную карту можно купить у водителя.

При этом валидатор в троллейбусе не работал, и журналисту пришлось оплатить наличными. Но никто из пассажиров за четыре остановки не пытался приложить карту. Все заранее готовили монетки.

Кстати, на неработающие валидаторы жалуются и в группе «Черный список — нам не понравилось». Пассажир просит не выпускать на линии такой транспорт.

«Водителей с отключенными валидаторами не пускайте в рейс. Поймите. У меня вторая группа инвалидности. Я приобрел вашу карточку и часть денег положил туда. Я хочу, чтобы они оправдали себя. Так унизительно было позавчера ехать в троллейбусе № 9, госномер 1516, и платить водителю наличкой: у меня была карта, а у него валидатор сломан», — написал Роман Макарьев.

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Фото Facebook. На работу системы жалуются горожане в группе «Черный список – нам не понравилось»

В мэрии утверждали, что подготовили около 250 консультантов, которые будут помогать горожанам в каждом муниципальном автобусе и троллейбусе.

Консультанты будут следить за работой системы, процессом оплаты и консультировать пассажиров при необходимости.

Мэрия Бишкека

Журналист не встретил ни одного. Можно, конечно, предположить, что именно в это время они ехали в каком-то другом троллейбусе или автобусе.

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Еще один глюк системы — приложение для мобильного телефона «Тулпар» не работает. Последняя информация о поездке — январь 2020 года. При входе появляется всплывающее окно «ошибка загрузки карт с сервиса». Таким образом узнать, сколько средств на балансе, невозможно. Приходится пользоваться «личным кабинетом» на сайте. Что не всегда удобно.

На маршруте № 35 валидаторов нет вообще. Его обслуживает частная компания, а не муниципальное предприятие. Это тоже может ввести в заблуждение пассажира, если у него на руках будет только карта.

Не успели разработчики обеспечить именными проездными картами школьников и льготными — пенсионеров.

Последним разрешили пока пользоваться старыми, бумажными при наличии пенсионного удостоверения. А ученикам пока предлагают приобрести синюю карту «Тулпар». Ее стоимость — 50 сомов. При этом на ней заложена одна поездка.

Кстати, после того как льготные карты все-таки выдадут, воспользоваться бесплатным проездом в муниципальном транспорте смогут только бишкекские пенсионеры. Иногородним придется покупать обычные и платить наравне со всеми.

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Хотя и раньше льгота распространялась только на столичных жителей, но водители не всегда проверяли наличие проездного билета у пенсионеров, которые просто показывали удостоверение.

В мэрии объясняют это тем, что проезд данной категории людей субсидируется за счет бюджета столицы. Значит, иногородние пенсионеры должны платить полностью.

«Моя тетя приедет из Канта, а у нее нет карты. Только восемь сомов. Не десять, чтобы доехать на маршрутке. И что прикажете делать? Пешком идти? Моя бабушка приедет из Нарына. Она старенькая, ей в маршрутке некомфортно. А карты нет. И заплатить за проезд в автобусе она не сможет, ведь пенсионеры регионов не имеют права на бесплатный проезд.

«Вы — вредители! Ничего хорошего для людей не делаете. Только ради своей выгоды», — возмутилась в «Черном списке» Александра Емельяненко.

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Фото Facebook. На работу системы жалуются горожане в группе «Черный список – нам не понравилось»

Многие иногородние жители возмущаются, что им придется покупать карту за 50 сомов, даже если она им понадобится всего для одной поездки.

Добавим, соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария) муниципалитет заключил в мае 2019 года. Тогда ожидалось, что система начнет работать в октябре. Потом уточнили, что это пилотный режим. Потом называли новую дату старта проекта — январь 2020 года. Но и это оказался пилотный период.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145195/
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