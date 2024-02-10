17:26
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Общество

Около 2,5 миллиона сомов сэкономили пассажиры при оплате через приложения

Около 2,5 миллиона сомов сэкономили пассажиры при оплате через приложения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с 30 января по 8 февраля пассажиры оплатили 443 тысячи поездок через QR-коды, размещенные в общественном транспорте.

Читайте по теме
Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты

«Из них 403 тысячи 350 транзакций — льготные, то есть с возвратом 50 процентов оплаты для горожан (кешбэк). В том числе через приложение MBank — 272 тысячи 746, «О! Деньги» — 60 тысяч 123. Также по акции (11 сомов) через MegaPay — 70 тысяч 481 транзакция», сообщили в мэрии и добавили, что аналогичные акции готовы предоставлять и другие партнеры, с которыми ведутся переговоры.

Напомним, 30 января повысился тариф на проезд в общественном транспорте. При безналичной оплате стоимость в муниципальном транспорте составляет 17 сомов, при наличной — 20. В микроавтобусах и частных автобусах — 20 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286425/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Более 100 нарушений выявили контролеры в общественном транспорте за день
Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Половина проекта «Тулпар» теперь принадлежит мэрии Бишкека
Как оформить детям школьную карту «Тулпар»: разъяснение мэрии Бишкека
Водитель автобуса выбил телефон из рук пассажира за оплату картой «Тулпар»
Мэрии Бишкека поручили разработать положение о краткосрочных проездных билетах
В Бишкеке уволили более 20 водителей автобусов. Присваивали деньги
Одноразовые карты вместо дифференцированного тарифа предлагают ввести в БГК
Наличными оплатить проезд нельзя. Мэрия пока поставила проект на паузу
Проезд в Бишкеке можно будет оплатить наличными с 1 ноября. Но дороже
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
17:13
В Балыкчи трое парней избили водителя и забрали его машину. Их задержали В Балыкчи трое парней избили водителя и забрали его маш...
16:48
В колонии № 31 скончался заключенный. Тело родственникам выдали спустя 20 дней
16:27
ФОМС: Дети могут проверить остроту зрения бесплатно
15:56
В Ананьево житель обнаружил в саду филина. Выяснилось, что в него стреляли
15:31
Около 2,5 миллиона сомов сэкономили пассажиры при оплате через приложения