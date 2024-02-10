Около 2,5 миллиона сомов сэкономили пассажиры при оплате через приложения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с 30 января по 8 февраля пассажиры оплатили 443 тысячи поездок через QR-коды, размещенные в общественном транспорте.

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«Из них 403 тысячи 350 транзакций — льготные, то есть с возвратом 50 процентов оплаты для горожан (кешбэк). В том числе через приложение MBank — 272 тысячи 746, «О! Деньги» — 60 тысяч 123. Также по акции (11 сомов) через MegaPay — 70 тысяч 481 транзакция», сообщили в мэрии и добавили, что аналогичные акции готовы предоставлять и другие партнеры, с которыми ведутся переговоры.

Напомним, 30 января повысился тариф на проезд в общественном транспорте. При безналичной оплате стоимость в муниципальном транспорте составляет 17 сомов, при наличной — 20. В микроавтобусах и частных автобусах — 20 сомов.