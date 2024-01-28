Половина проекта «Тулпар» теперь принадлежит мэрии Бишкека

Мэрия Бишкека подписала дополнительное соглашение со швейцарской компанией ВPC AG по проекту «Тулпар». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, теперь половина проекта «Тулпар» принадлежит мэрии. Это даст возможность на равных контролировать эксплуатацию существующего оборудования на муниципальном транспорте.

«Проект усилиями муниципалитета и совместного сотрудничества стал эффективным. Например, если в начале проекта количество транзакций составляло 9-10 тысяч в день, то в настоящее время составляет около 370 тысяч. Это дает полноту картины пассажиропотока, потока денежных средств и деятельности транспорта», — сообщили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что система электронного билетирования потенциально может быть реализована и в других городах Кыргызстана в рамках партнерства с компанией ВPC AG. «Таким образом мэрия Бишкека может привлекать дополнительные средства для благоустройства столицы, а также помогать другим городам в реализации инновационных проектов в области транспорта», — добавили в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что в целях перехода на безналичный расчет в муниципальном транспорте в 2019 году муниципалитета заключил соглашение со швейцарской компанией ВPC AG. 1 марта 2020 года была внедрена система «Тулпар».