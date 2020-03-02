Курсан Асанов ужинал в отеле «Ак-Кеме». Комментарий МВД на события 7 августа

В МВД ответили на заявление экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. На последнем заседании суда он, напомним, заявил, что 7-8 августа 2019 года во время событий в Кой-Таше выполнял приказ руководства ведомства.

Отмечается, что 7 августа в 20.00 в дежурную часть поступила информация о перестрелке в верхней части села Кой-Таш Аламединского района. «Министр внутренних дел и его заместитель (какой, в ведомстве не уточняют. — Прим. 24.kg) находились в Нарынской области в местности Солтон-Сары. Другой заместитель находился в Балыкчи, где проходили масштабные учения ОДКБ», — сообщает МВД.

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Дежурный доложил об обстановке Курсану Асанову. Он должен был немедленно выехать к месту происшествия, оценить оперативную обстановку, в соответствии с ситуацией определить силы и средства, а также экипировку личного состава, действовать согласно нормативным планам МВД.

«На звонки руководства МВД и аппарата правительства Курсан Асанов отвечал, что находится на месте и руководит личным составом. Однако служебным расследованием установлено, что с 20.00 до 21.20 бывший чиновник находился в ресторане отеля «Пинара» («Ак-Кеме») и ужинал со своими друзьями. И только спустя полтора часа, а именно в 21.28, прибыл на развилку дороги села Горная Маевка, где уже находился личный состав самостоятельных служб МВД, ГУВД Чуйской области и Бишкека. На месте Курсан Асанов не оценил оперативную обстановку, не принял соответствующие мероприятия по наведению общественного порядка и содействию сотрудникам ГКНБ», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Альфы» ГКНБ не были бы захвачены в заложники, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов и многие другие работники не получили бы телесные повреждения различной тяжести, если бы Курсан Асанов принял своевременные меры по наведению общественного порядка. Имелась реальная возможность предотвращения всех последствий, которые наступили из-за его безграмотных действий. МВД Кыргызстана

«Из-за непринятия Курсаном Асановым своевременных превентивных мер, а также затягивания времени по принятию решений образовалась агрессивная толпа сторонников Атамбаева, которая начала закидывать сотрудников милиции камнями и оказывать активное сопротивление. Тем самым допустил жестокое избиение, захват в заложники сотрудников «Альфы» и огнестрельного оружия. Все это подтверждается показаниями руководителей подразделений МВД, ГУВД Чуйской области и столицы», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД отмечают, что только после прибытия министра внутренних дел из Нарынской области в село Кой-Таш в 1.30 было принято решение о передислокации личного состава в места расположения. «Все эти обстоятельства установлены служебным расследованием и материалами досудебного производства», — сообщают в министерстве.

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«Кроме этого, Курсан Асанов в своем выступлении заявляет, «что он исполнял указание о доставлении Алмазбека Атамбаева на допрос». Бывший замминистра вводит общественность в заблуждение, так как все действия по досудебному производству осуществляются по следственному поручению, исполнение которых ему никогда не поручалось, тем самым он показывает свою безграмотность и незнание элементарных норм уголовно-процессуального законодательства», — заключили в МВД.

Бывший заместитель министра, по версии следствия, также во время событий 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш умышленно уничтожил улики, следы преступления и в сговоре с сыном Мухаммедом-Али Асановым и оперуполномоченным ПСН МВД Дамирбеком Пайзылда уулу укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для следствия. Они их позже передали сторонникам Алмазбека Атамбаева.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.