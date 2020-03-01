Афиша Бишкека на неделю: открытие выставок, тренинги и кинопремьеры

27 февраля — 14 марта. Выставка группы AlmaLine

В начале января в поселке Шабдан горной долины Чон-Кемин проведена восьмая зимняя сессия пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали члены международной творческой группы AlmaLine — неформального объединения профессиональных живописцев, графиков и скульпторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

29 февраля — 5 марта. Международный музыкальный конкурс для детей «Обон»

В конкурсе примут участие молодые таланты в возрасте от 5 до 15 лет из Казахстана, Узбекистана, Турции и регионов Кыргызстана. Он проводится по таким направлениям, как фортепиано, струнные, духовые и национальные инструменты.

Центральная детская музыкальная школа имени Петра Шубина, 14.00.

2-6 марта. Тренинги и семинары Digital Marketing

Вниманию предпринимателей, стартаперов, маркетологов и SMM-специалистов. Для вас пройдет серия интенсивных тренингов и семинаров. Специальный гость — сертифицированный лектор из США, основатель WebCongress Ouali Benmeziane. Регистрация по телефону 0555776485.

Центр развития бизнес-инноваций PEAK Bishkek.

3-18 марта. Выставка «Семь цветов Солнца»

Это персональная выставка Андрея Зотова. Он работает в техниках живописи маслом, акрилом, темперой, акварелью, гуашью, а также пастели и с различными графическими материалами в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета и других.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.30 (открытие).

3 марта. Лекция «Улуу күн, или Нооруз»

Праздник Нооруз кыргызы называют «Улустун улуу күнү» или «Жыл ажырат». О том, что представляет этот день для нашего народа, побеседуете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

4-21 марта. Выставка «Узелок солнца»

Выставка художника Рината Ханафеева. В ней автор представил более 80 работ. Его живопись можно назвать «интегральным реализмом». Образы кажутся сюрреалистичными: будто сотканы из наших переживаний, снов, тайн. При всем этом они остаются осязаемыми и реальными.

«Галерея М».

5 марта. Тренинг «Любой может стать любым»

На тренинге вы узнаете, как выстроить идеальные отношения в семье, как избавиться от больших долгов, как найти себя, свою нишу и начать действовать, как избавиться от лени, страхов и быть всегда мотивированным.

Open Space, 18.30.

5 марта. Кинопремьеры

«Человек-невидимка» (ужасы). На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка. И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

«Вперед» (мультфильм). Братья-эльфы живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

«Один вдох» (драма). Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх.

Отель «Белград» (комедия). Паша, сербский сердцеед и весельчак, — хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое — многомиллионное! — приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Но последний после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью.

«Остров фантазий» (ужасы). Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

«Номер один» (комедия). Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства. «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу.

6-8 марта. Большой праздничный концерт

Творческий коллектив филармонии покажет свои лучшие номера.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

7 марта. Музыкальное шоу афротенора Gugulethu

Редкие тембры, неожиданное сочетание вокальных и музыкальных жанров, смелые аранжировки, импровизации, динамичная смена номеров, калейдоскоп сценических костюмов и образов — все это ждет гостей шоу. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.