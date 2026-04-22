Общество

Три сына за две минуты. В Бишкеке врачи приняли сложные роды

В Национальном центре охраны материнства и детства в Бишкеке родилась тройня. Роды прошли успешно, несмотря на высокий риск и осложнения у пациентки.

Как сообщили в медучреждении, 35-летнюю женщину госпитализировали в конце марта на 31-й неделе беременности. У нее диагностировали тяжелую преэклампсию, рубец на матке после предыдущего кесарева сечения и другие сопутствующие риски.

Благодаря постоянному наблюдению и терапии врачам удалось продлить беременность до 35 недель, что существенно повысило шансы на благополучный исход.

Сегодня провели плановое кесарево сечение. В течение двух минут на свет появились три мальчика — в 11.46, 11.47 и 11.48.

Все новорожденные живы и сейчас находятся под наблюдением в отделении реанимации. Их состояние оценивают как стабильное, им оказывают необходимую респираторную поддержку.

Операция прошла без осложнений. Состояние матери также стабильное, она под наблюдением врачей.

В центре отметили, что успешный исход стал результатом слаженной работы акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов и всего медицинского персонала.
