Главы Кыргызстана и Армении усиливают союз. В фокусе торговля и логистика

Садыр Жапаров сегодня провел встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в Астане. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-армянского сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и Организации Объединенных Наций.

Фото пресс-службы президента

В ходе переговоров подтвержден обоюдный настрой на углубление политического диалога, расширение торгово-экономических связей и развитие производственной кооперации. Отдельное внимание уделено вопросам транспортно-логистических маршрутов и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Лидеры также обсудили практическое наполнение двусторонней повестки, включая совместные проекты в сферах торговли, инвестиций, цифровизации и туризма.

Садыр Жапаров пригласил армянскую сторону принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в КР с 31 августа по 6 сентября.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению отношений на основе дружбы, взаимного уважения и доверия.