17:27
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Власть

В Кыргызстане реформируют дорожный фонд

Жогорку Кенеш сегодня принял в трех чтениях изменения в Закон «О дорожном фонде». Реформа направлена на системное развитие дорожной инфраструктуры, цифровизацию контроля и решение острого кадрового вопроса в отрасли.

Согласно данным Министерства транспорта, за последние три года зафиксировали беспрецедентный рост поступлений в бюджет от дорожных сборов. Если в 2023 году сумма составляла 99,2 миллиона сомов, то к концу 2025-го доходы фонда достигли 12 миллиардов. Основной прирост обеспечили выдача иностранных разрешений (дозволов) и сборы за возмещение вреда дорогам от перегруза.

По прогнозам, в 2026 году поступления в дорожный фонд составят около 13 миллиардов сомов, хотя утвержденный бюджет в настоящее время зафиксирован на отметке 8 миллиардов.

Несмотря на миллиардные доходы фонда, социальная защищенность рядовых сотрудников остается на низком уровне. В 2024-м из-за низкой зарплаты уволилось 18 процентов штата департамента наземного и водного транспорта.

Для исправления ситуации законопроект предлагает:

  • создать специальный счет для нужд департамента;
  • направлять часть сборов (за взвешивание, спецразрешения и аренду земель вдоль дорог) на материальное стимулирование сотрудников;
  • искоренить коррупционные риски на 21 круглосуточном пункте транспортного контроля за счет повышения благосостояния работников.

Новые поправки позволяют направлять до 10 процентов средств фонда на развитие отрасли. Эти деньги пойдут на модернизацию лабораторий, обновление парка спецтехники, внедрение систем цифрового мониторинга и юридическое оформление земельных участков, закрепленных за дорожными организациями. Это поможет защитить придорожные земли от незаконного захвата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371487/
просмотров: 140
Версия для печати
Популярные новости
22 апреля, среда
17:26
Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного...
17:17
Учения на Иссык-Куле в боевом режиме. Резервистов готовят к реальным угрозам
17:14
Три сына за две минуты. В Бишкеке врачи приняли сложные роды
17:11
17:07
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо