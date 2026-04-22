В Кыргызстане пройдет международная альпиниада

1 мая в Кыргызстане состоится международная альпиниада. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в мероприятии примут участие представители 20 стран, всего ожидается более 2 тысяч участников. Альпиниада стартует в ущелье Чункурчак и продолжится восхождением на новую вершину высотой 4 тысячи 10 метров, которая пока носит название «Пик альпиниады».

Дайырбек Орунбеков отметил, что наша страна обладает большим потенциалом для развития горного туризма, который считается одним из самых прибыльных направлений в мире. По его словам, туристы готовы тратить значительные средства на восхождения и экспедиции, в том числе на покорение горных вершин.

Руководитель службы информполитики подчеркнул, что в республике есть уникальные условия для развития различных видов горного туризма — от хайкинга и трекинга до альпинизма, ледолазания и экспедиционных маршрутов. В КР сосредоточены вершины высотой от 4 до 7,5 тысячи метров.

Также отмечается, что ущелье Ак-Сай уже является популярной тренировочной базой для альпинистов, в том числе иностранных.

Власти считают, что подобные мероприятия позволят продвигать туристический потенциал страны и привлекать больше иностранных гостей.
