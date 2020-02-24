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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Токмаке за два месяца прописались 6 тысяч 745 граждан

За два месяца в городе Токмаке, где 12 апреля тоже пройдут  выборы депутатов местного кенеша,  прописались 6 тысяч 745 граждан. Об этом сообщает Генпрокуратура. 

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По данным ведомства, в ходе проверки установлено, что в отдельных случаях чиновники территориальных подразделений ГРС Чуйской области прописывали приезжих  на постоянное место жительства без согласия домовладельцев и необходимых документов, предусмотренных законом. Прокуратурой Токмака установлено, что по нескольким адресам незаконно зарегистрировано свыше 150 граждан.

22 февраля 2020 года эти факты нарушений со стороны отдельных сотрудников регистрационной службы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР и начато досудебное производство.

При проверке отделов паспортизации и регистрации населения Кеминского и Аламединского районов установлены такие же факты регистрации свыше 2 тысяч граждан по различным адресам в Токмаке, из числа которых свыше 300 человек прописаны без необходимых документов.

Материалы проверки зарегистрированы в ЕРПП  для проведения досудебного производства. Проверки продолжаются. Ранее сообщалось о таких же нарушениях в городах Оше и Караколе, где также пройдут весной местные выборы. 

Отметим, что наличие прописки не гарантирует участие в голосовании. Предварительные списки избирателей вывесят в участковых комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за месяц прописку сменили
33 тысячи 805 человек, Токмаке — 6 тысяч 950, Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144535/
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