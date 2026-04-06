16:02
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете

В Кыргызстане для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон «О внутренней миграции» во втором чтении.

Члены комитета поинтересовались, какова была необходимость в упразднении справки о военном учете.

Замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев отметил, что данная норма убирается из действующего закона для облегчения регистрации граждан по месту жительства.

В частности, проектом предлагается признать утратившим силу абзац 3 статьи 16 закона, связанный с обязательной регистрацией военнообязанных граждан и призывников в рамках законодательства о всеобщей воинской обязанности, из-за необходимости устранения избыточных административных требований.

Заместитель директора госучреждения заметил, что на практике данное требование создает значительные трудности для граждан мужского пола, так как постановка или снятие с воинского учета перед регистрацией по месту жительства зачастую становится препятствием для выполнения процедуры регистрации.

«Кормильцы семей часто выезжают на заработки в разные регионы и работают там на постоянной основе. Бывает, что там требуется прописка по месту проживания. Но есть проблемы с тем, что надо ехать в военкомат. Вносимая норма позволит упростить процесс регистрации, сделав его более доступным и оперативным для всех категорий граждан. Это также снизит нагрузку на уполномоченный орган, исключив лишние формальности, не связанные непосредственно с регистрацией по месту жительства», — добавил он.

Депутат Рустам Советбек уулу поддержал данные изменения, отметив, что сейчас эта норма создает проблемы для некоторых граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369118/
просмотров: 375
Версия для печати
6 апреля, понедельник
15:54
Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов из Европы и США Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов...
15:40
Почти 57 тысяч абитуриентов записались на Общереспубликанское тестирование
15:37
Тяжелое ДТП с военнослужащим в Баткене: семья просит помощи
15:31
В ЖК обеспокоены рекламой продуктов для искусственного питания детей
15:26
За выходные в Бишкеке выявлено 130 водителей в алкогольном опьянении