На выборах в Токмаке больше всего голосов получила партия «Адилет»

На выборах в Токмакский городской кенеш больше всего голосов получила партия «Адилет». Данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

Так, за партию «Адилет» проголосовали 39,57 процента избирателей.

На втором месте в выборной гонке стоит партия «Жаны Кыргызстан», набрав 28,65 процента голосов.

За партию «Эл Биримдиги» проголосовали 13,55 процента избирателей, за «Ынтымак» — 13,38 процента.

Пятипроцентный барьер не преодолела только партия «Ыйман Нуру» с 2,87 процента.

Против всех на выборах в Токмакский городской кенеш проголосовали 1,98 процента избирателей.

Добавим, что окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).

Напомним, в этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.

Сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.