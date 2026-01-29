11:40
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

В КР детям до 16 лет теперь не требуется прописка для загранпаспорта

С 23 января упрощена подача документов на общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики для детей, не достигших 16 лет. Теперь при его оформлении не требуется регистрационный учет по месту проживания (прописка). Ранее требовалось ее наличие, сообщает пресс-служба ГУ «Кызмат».

По ее данным, при невозможности присутствия одного из родителей при подаче на общегражданский паспорт для несовершеннолетнего ребенка нотариально заверенное согласие доступно в информационной системе «Электронный нотариат», что позволяет сотрудникам получать информацию при наличии уникального кода у заявителя. Все доверенности, оформленные на территории страны, интегрированы с автоматизированными информационными системами ЦОН.

Также появилась возможность снятия граждан с регистрационного учета по месту проживания и месту пребывания на основании нотариально заверенной доверенности. Ранее зарегистрированному лицу необходимо было лично обратиться в ЦОН для выписки.

Для граждан, меняющих свои ID-карты, добавлен отдельный мотив — изменение национальности по одному из родителей.

Все указанные нововведения реализованы в соответствии с постановлением кабинета министров № 856 от 31 декабря 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359739/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство
В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с надписью «особый ребенок»
В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП
В Нарыне задержан мужчина за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней
Услугой онлайн-прописки воспользовались около 100 тысяч кыргызстанцев
Рейды по выявлению правонарушений среди подростков провели в Бишкеке
Схему с фиктивной пропиской мигрантов, в том числе кыргызстанцев, раскрыли в РФ
Число несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло — Нацстатком
За три дня в Бишкеке выявили 78 детей, оказавшихся на улицах в ночное время
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
11:36
«Кыргызнефтегаз» получит бюджетный кредит в $30 миллионов. Деньги выделяет ОПЕК «Кыргызнефтегаз» получит бюджетный кредит в $30 миллион...
11:23
Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики
11:22
У Касым-Жомарта Токаева новый пресс-секретарь
11:13
В КР детям до 16 лет теперь не требуется прописка для загранпаспорта
11:05
Подросток обокрал мужчину в мечети: милиция задержала подозреваемого