В КР детям до 16 лет теперь не требуется прописка для загранпаспорта

С 23 января упрощена подача документов на общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики для детей, не достигших 16 лет. Теперь при его оформлении не требуется регистрационный учет по месту проживания (прописка). Ранее требовалось ее наличие, сообщает пресс-служба ГУ «Кызмат».

По ее данным, при невозможности присутствия одного из родителей при подаче на общегражданский паспорт для несовершеннолетнего ребенка нотариально заверенное согласие доступно в информационной системе «Электронный нотариат», что позволяет сотрудникам получать информацию при наличии уникального кода у заявителя. Все доверенности, оформленные на территории страны, интегрированы с автоматизированными информационными системами ЦОН.

Также появилась возможность снятия граждан с регистрационного учета по месту проживания и месту пребывания на основании нотариально заверенной доверенности. Ранее зарегистрированному лицу необходимо было лично обратиться в ЦОН для выписки.

Для граждан, меняющих свои ID-карты, добавлен отдельный мотив — изменение национальности по одному из родителей.

Все указанные нововведения реализованы в соответствии с постановлением кабинета министров № 856 от 31 декабря 2025 года.