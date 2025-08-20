Услугой онлайн-прописки воспользовались около 100 тысяч кыргызстанцев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замдиректора ГУ «Кызмат» Нурлан Айдиев.

По его словам, это очень удобная функция — не выходя из дома можно прописать человека у себя в квартире либо, наоборот, выписать. Нет необходимости тратить время в очередях и деньги на дорогу.

Нурлан Айдиев добавил, что в этом году учреждение реализовало несколько крупных проектов, среди которых и «Онлайн-паспорт».

«Если раньше граждане получали эту услугу лично в ЦОНах, то сейчас они могут это сделать не выходя из дома. Единственное, первичное оформление пока все еще доступно в режиме офлайн, что связано с требованиями безопасности. Но повторное получение доступно онлайн до доставки готового паспорта до дверей», — заметил он.

Кроме того, в режим онлайн переведены и другие услуги, в том числе заключение брака, повторное получение различных свидетельств. Все основные документы, по словам чиновника, доступны в мобильном приложении «Тундук» и полноценно функционируют.

ГУ «Кызмат» — бывшее госпредприятие «Инфоком», основной деятельностью которого является цифровизация государственного сектора, автоматизация бизнес-процессов, разработка информационных систем, сервисов для граждан.

«Также мы координируем работу центров обслуживания населения, процессы документирования, персонификации и так далее», — заключил Нурлан Айдиев.