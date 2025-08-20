11:30
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Услугой онлайн-прописки воспользовались около 100 тысяч кыргызстанцев

Услугой онлайн-прописки воспользовались около 100 тысяч кыргызстанцев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замдиректора ГУ «Кызмат» Нурлан Айдиев.

По его словам, это очень удобная функция — не выходя из дома можно прописать человека у себя в квартире либо, наоборот, выписать. Нет необходимости тратить время в очередях и деньги на дорогу.

Нурлан Айдиев добавил, что в этом году учреждение реализовало несколько крупных проектов, среди которых и «Онлайн-паспорт».

Читайте по теме
Новая услуга: временная регистрация граждан через мобильное приложение

«Если раньше граждане получали эту услугу лично в ЦОНах, то сейчас они могут это сделать не выходя из дома. Единственное, первичное оформление пока все еще доступно в режиме офлайн, что связано с требованиями безопасности. Но повторное получение доступно онлайн до доставки готового паспорта до дверей», — заметил он.

Кроме того, в режим онлайн переведены и другие услуги, в том числе заключение брака, повторное получение различных свидетельств. Все основные документы, по словам чиновника, доступны в мобильном приложении «Тундук» и полноценно функционируют.

ГУ «Кызмат» — бывшее госпредприятие «Инфоком», основной деятельностью которого является цифровизация государственного сектора, автоматизация бизнес-процессов, разработка информационных систем, сервисов для граждан.

«Также мы координируем работу центров обслуживания населения, процессы документирования, персонификации и так далее», — заключил Нурлан Айдиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340306/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Китай стал мировым лидером в развитии цифровой инфраструктуры — NDA
Цифровизация ускоряет работу судов Кыргызстана — Аяз Баетов
Кыргызстан в цифровую эпоху: закон, скорость и суверенитет
Цифровую карту автомобильных дорог хочет доработать Минтранс
В школах Кыргызстана полностью откажутся от бумажных дневников и журналов
В Кыргызстане начали внедрять цифровые дипломы
Схему с фиктивной пропиской мигрантов, в том числе кыргызстанцев, раскрыли в РФ
Новые изменения в таможенном регулировании Кыргызстана: что важно знать
Переход на электронный документооборот сэкономил более миллиарда сомов
Частные клиники в КР смогут оформлять больничные листы в цифровом формате
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
20 августа, среда
11:10
На юге КР автомобилистов оштрафовали за агрессивное вождение на 35 тысяч сомов На юге КР автомобилистов оштрафовали за агрессивное вож...
11:06
Услугой онлайн-прописки воспользовались около 100 тысяч кыргызстанцев
11:02
Внимание, дети! На общественном транспорте размещают предупреждающие баннеры
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа
10:54
В полпредстве показали, как изменилась закусочная «Апамдын каттамасы»