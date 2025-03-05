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Общество

Жителям Бишкека напомнили о необходимости регистрации по месту жительства

Мэрия Бишкека напомнила гражданам о необходимости своевременной регистрации по месту жительства и временного пребывания. Это требование установлено положением, утвержденным кабинетом министров КР от 31 июля 2024 года № 435. Согласно документу, каждый гражданин обязан своевременно регистрироваться по месту постоянного проживания или временного пребывания.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, регистрация важна не только для учета населения, но и для планирования городских ресурсов, таких как транспорт, медицинское обслуживание, образовательные учреждения и социальная инфраструктура. Кроме того, без регистрации могут возникнуть трудности с получением госуслуг, трудоустройством и оформлением социальных выплат.

  • Согласно правилам, регистрация по месту пребывания осуществляется сроком до одного года без снятия с учета по основному адресу.
  • В случае смены места жительства гражданин обязан в течение 10 дней уведомить соответствующее территориальное подразделение или подать заявление через портал госуслуг или приложение «Тундук».

Мэрия призвала горожан соблюдать нормы регистрации и своевременно обновлять свои данные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321875/
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