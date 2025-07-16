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Схему с фиктивной пропиской мигрантов, в том числе кыргызстанцев, раскрыли в РФ

В России следственные органы возбудили уголовное дело после выявления фактов незаконной регистрации более 110 иностранных граждан, в том числе кыргызстанцев, на территории Калининградской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Подозреваемыми по делу проходят три человека. По данным следствия, с января 2024 года по июнь 2025 года они организовали фиктивную постановку на учет граждан из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Для этого использовались поддельные трудовые договоры и договоры аренды жилья, благодаря которым мигранты могли нелегально находиться в России.

Преступление выявили во время совместного рейда военных следователей, сотрудников УФСБ по Калининградской области, Балтийскому флоту и регионального пограничного управления.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336399/
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