Схему с фиктивной пропиской мигрантов, в том числе кыргызстанцев, раскрыли в РФ

В России следственные органы возбудили уголовное дело после выявления фактов незаконной регистрации более 110 иностранных граждан, в том числе кыргызстанцев, на территории Калининградской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Подозреваемыми по делу проходят три человека. По данным следствия, с января 2024 года по июнь 2025 года они организовали фиктивную постановку на учет граждан из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Для этого использовались поддельные трудовые договоры и договоры аренды жилья, благодаря которым мигранты могли нелегально находиться в России.

Преступление выявили во время совместного рейда военных следователей, сотрудников УФСБ по Калининградской области, Балтийскому флоту и регионального пограничного управления.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.