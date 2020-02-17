Скандал в Федерации профсоюзов: Мирбек Асанакунов обратился в милицию

Бывший глава Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов обратился в правоохранительные органы с заявлением о принятии мер в отношении членов совета ФПК. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель молодежного совета федерации Элдияр Карачалов.

По его словам, Мирбек Асанакунов считает, что его права и интересы нарушены.

«Стоит отметить: уставом ФПК предусмотрено, что выдвигающий свою кандидатуру на должность председателя должен быть из числа проработавших на выборных профсоюзных должностях не менее пяти лет. Однако Мирбек Асанакунов на момент избрания его главой федерации вышесказанного стажа не имел. Он не проработал ни одного дня на этих должностях», — сказал Элдияр Карачалов.

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Уточняется, что Мирбек Асанакунов открыл опечатанный кабинет председателя ФПК и, по данным Элдияра Карачалова, незаконно находится в нем.

По заявлению Мирбека Асанакунова УВД Первомайского района возбудило уголовное дело.

«Заявление начали рассматривать в ускоренном темпе. Обычное гражданское дело без оснований превратилось в уголовное. Совет ФПК беспокоит вопрос беспристрастности и объективного расследования дела со стороны следственных органов», — подчеркнул Элдияр Карачалов.

На пресс-конференции также сообщили, что милиция грозится завести уголовные дела на тех, кто выступает против Мирбека Асанакунова. «Мы выступаем за соблюдение законности и исполнения решений трех судебных инстанций, которые признали незаконным избрание Асанакунова на должность председателя ФПК», — добавили участники пресс-конференции.

Ранее Мирбека Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.