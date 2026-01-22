12:13
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Деньги профсоюзов больше не тратят на воздух — председатель ФПС

«Профсоюзы сегодня могут четко ответить, сколько денег собирают на каждом этапе и куда они уходят, их тратят на строительство новых корпусов пансионатов, а не на воздух», — заявил на пресс-конференции председатель Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, в рамках цифровизации ведется электронный учет членов.

«В основном многие члены профсоюзов держались за счет распределения путевок. Членство искусственно завышалось. Мы провели инвентаризацию. Если ранее федерация состояла из 20 отраслевых и 6 областных комитетов, то сегодня — из 16 отраслевых. Выстроили четкую вертикаль — первичная организация, отраслевой комитет и федерация. Только в отрасли образования оставили районные комитеты, поскольку это очень большая система, в которой 170 тысяч человек», — сказал Мурадил Джумадилде уулу.

Он добавил, что общая численность профсоюзов сегодня составляет 347 тысяч человек.

«Это живые члены, которые, несмотря на все трудные моменты, остались верны идеологии профсоюза», — отметил председатель ФПС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358855/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 3 миллиона сомов помогли получить рабочим инспекторы Федерации профсоюзов
На капремонт объектов Федерации профсоюзов направили 1,1 миллиарда сомов
ФПС: С начала 2025 года в КР расследовали 70 несчастных случаев на производстве
Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации профсоюзов Кыргызстана
За 32 года приватизирован 101 объект Федерации профсоюзов Кыргызстана
Здание в Бишкеке стоимостью почти 200 миллионов вернули в госсобственность
Два пансионата в Арстанбапе перешли государству — Каныбек Туманбаев
Как продали дом отдыха «Ала-Тоо» Камчи Кольбаеву: задержаны лидеры профсоюзов
В неформальном секторе заняты 72 процента населения Кыргызстана
Введен мораторий на выдачу путевок в санатории и курорты Федерации профсоюзов
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
22 января, четверг
12:08
Почти 3 миллиона сомов помогли получить рабочим инспекторы Федерации профсоюзов Почти 3 миллиона сомов помогли получить рабочим инспект...
12:04
Деньги профсоюзов больше не тратят на воздух — председатель ФПС
12:00
Архитектура нового мирового порядка от Трампа, и что это означает для ЦА
11:28
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
11:18
Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении