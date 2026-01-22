«Профсоюзы сегодня могут четко ответить, сколько денег собирают на каждом этапе и куда они уходят, их тратят на строительство новых корпусов пансионатов, а не на воздух», — заявил на пресс-конференции председатель Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, в рамках цифровизации ведется электронный учет членов.

«В основном многие члены профсоюзов держались за счет распределения путевок. Членство искусственно завышалось. Мы провели инвентаризацию. Если ранее федерация состояла из 20 отраслевых и 6 областных комитетов, то сегодня — из 16 отраслевых. Выстроили четкую вертикаль — первичная организация, отраслевой комитет и федерация. Только в отрасли образования оставили районные комитеты, поскольку это очень большая система, в которой 170 тысяч человек», — сказал Мурадил Джумадилде уулу.

Он добавил, что общая численность профсоюзов сегодня составляет 347 тысяч человек.

«Это живые члены, которые, несмотря на все трудные моменты, остались верны идеологии профсоюза», — отметил председатель ФПС.