ФПС: С начала 2025 года в КР расследовали 70 несчастных случаев на производстве

Проблема производственного травматизма в Кыргызстане остается острой и требует комплексных и системных решений. Об этом сообщает Федерация профессиональных союзов (ФПС).

По ее данным, за 11 месяцев 2025 года проведено 70 расследований несчастных случаев на производстве. Из них: 31 факт — со смертельным исходом, 39 — с тяжелым исходом.

«Такая пропорция свидетельствует о том, что значительная часть инцидентов приводит к тяжелым последствиям. Это говорит либо о высокой степени риска на рабочих местах, либо о системных нарушениях требований безопасности. Особого внимания заслуживают групповые несчастные случаи (это такие происшествия на работе, в которых одновременно пострадало два или более человека). За указанный период 13 групповых случаев привели к тяжелым травмам», — говорится в сообщении.

По сведениям федерации, групповые происшествия — всегда сигнал о том, что нарушены базовые требования организации безопасного труда: отсутствует контроль, не обеспечено обучение, не выполняются регламенты, средства защиты используются формально или не применяются вовсе.

Всего за 11 месяцев пострадал 91 человек, среди них один несовершеннолетний и девять женщин.

Наличие среди пострадавших несовершеннолетнего — обстоятельство, вызывающее особую обеспокоенность профсоюзов, поскольку молодые сотрудники особенно уязвимы из-за недостатка опыта, знаний и навыков безопасной работы.

В ФПС подчеркивают, что каждая такая цифра — это не просто статистика, а человеческие жизни, судьбы и семьи. Значительная часть несчастных случаев могла бы быть предотвращена при правильной организации труда, соблюдении техники безопасности на рабочих местах, регулярном инструктаже и контроле за соблюдением правил.

«Повышенное внимание к охране труда — не просто формальность, а гарант сохранения жизни и здоровья людей. Тревожная статистика за 11 месяцев показывает, что ситуация требует незамедлительных мер и усиления контроля. Федерация профсоюзов КР призывает все предприятия, независимо от формы собственности, сделать безопасность труда приоритетом, поскольку только совместная и системная работа позволит снизить уровень травматизма и сохранить жизнь каждому сотруднику», — заметили в организации.

Ранее в службе по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщали, что за девять месяцев 2025 года в сфере охраны труда зарегистрировали 123 несчастных случая, в которых пострадали 135 человек. При этом 51 человек погиб.