Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации профсоюзов Кыргызстана. Решение принято на XXVII съезде единогласно.

По данным организации, на профессиональный форум прибыло 118 делегатов из всех регионов республики. В работе съезда также участвовали заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов и министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев.

Мурадил Джумадилде уулу, выступив с отчетом, подвел итоги работы за последние полтора года. Затем он представил стратегию «Профсоюзы будущего: курс-2030».

Делегаты утвердили новую редакцию устава Федерации профсоюзов, отчеты контрольных комиссий и сформировали руководящий орган.