Общество

Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации профсоюзов Кыргызстана

Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации профсоюзов Кыргызстана. Решение принято на XXVII съезде единогласно.

По данным организации, на профессиональный форум прибыло 118 делегатов из всех регионов республики. В работе съезда также участвовали заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов и министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев.

Мурадил Джумадилде уулу, выступив с отчетом, подвел итоги работы за последние полтора года. Затем он представил стратегию «Профсоюзы будущего: курс-2030».

Делегаты утвердили новую редакцию устава Федерации профсоюзов, отчеты контрольных комиссий и сформировали руководящий орган.
