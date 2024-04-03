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Власть

Два пансионата в Арстанбапе перешли государству — Каныбек Туманбаев

Два пансионата в Джалал-Абадской области перешли государству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, это пансионаты «Арстанбап» и «Арстанбап-Ата».

Каныбек Туманбаев отметил, что по поручению главы государства здесь сделают ремонт.

«Почти все места отдыха, которые были в ведении Федерации профсоюзов, разрушены и пришли в негодность. Наша миссия — привлечь инвестиции или своими силами отремонтировать их и привести в современный вид, а затем сделать так, чтобы дома отдыха эффективно работали и приносили прибыль», — написал он.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров ввел мораторий на выдачу путевок в санатории Федерации профсоюзов до 31 декабря 2027 года. Все это время здравницы будут ремонтировать. При этом Федерация профсоюзов передала во временное безвозмездное пользование управлению делами главы государства все объекты санаторно-курортных учреждений, находящихся в их собственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290673/
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