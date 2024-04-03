Два пансионата в Джалал-Абадской области перешли государству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
По его словам, это пансионаты «Арстанбап» и «Арстанбап-Ата».
Каныбек Туманбаев отметил, что по поручению главы государства здесь сделают ремонт.
«Почти все места отдыха, которые были в ведении Федерации профсоюзов, разрушены и пришли в негодность. Наша миссия — привлечь инвестиции или своими силами отремонтировать их и привести в современный вид, а затем сделать так, чтобы дома отдыха эффективно работали и приносили прибыль», — написал он.