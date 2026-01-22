12:13
Общество

Почти 3 миллиона сомов помогли получить рабочим инспекторы Федерации профсоюзов

Федерация профессиональных союзов Кыргызстана восстановила работу технических правовых инспекторов. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель ФПС Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, инспекторы труда работают по всей республике. По итогам 2025-го они помогли получить трудящимся компенсации на общую сумму 2,9 миллиона сомов.

За год инспекторы зафиксировали 38 случаев со смертельным исходом на производстве, еще 47 лиц получили травмы.

Мурадил Джумадилде уулу 

«Это большая цифра и лишь те лица, которые обратились к нам. Основная проблема в нарушении техники безопасности на производстве. Несчастные случаи можно избежать при ее соблюдении и создании нормальных условий труда на рабочем месте. В прошлом году мы провели мониторинг более 1,3 тысячи предприятий, чтобы укрепить работу профессиональных союзов и вернуть доверие граждан», — отметил он.

При необходимости граждане могут получить консультацию в федерации по короткому номеру 1229.
